Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона делает все возможное для беженцев. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Белорусская сторона делает все возможное для беженцев. "По моей информации, пока никакой помощи Еросоюзом не оказывается, никаких денег не перечисляется. Сегодня все финансирует белорусская сторона. По-другому поступить мы не можем, так как думаем о всех людях, которые находятся на территории нашей страны", - сказал Александр Вольфович.

По его словам, беженцы для Беларуси никакой угрозы не представляют. "Они летят через туристические фирмы, оплачивают туристические услуги, гостиницы. Правонарушений, каких-то серьезных проблем с нахождением этих людей на территории Беларуси не было. Евросоюз пытается предпринять меры, обязав Ирак отправить самолеты и вывезти их. До людей, которые находятся в ТЛК эта информация доводилось, но не все желают возвращаться обратно и цель, которую они перед собой поставили, с повестки дня не снимают", - рассказал госсекретарь.

Александр Вольфович отметил, что Евросоюз должен одуматься, выполнить международные договоры, показать свои демократические ценности и пропустить этих людей в Европу. "Уверен, что эти люди не принесут какие-то большие проблемы Германии, Великобритании, Франции - туда, куда они направляются. Они будут трудиться, зарабатывать деньги на свое существование. Поэтому здесь я никакого риска и страха не вижу", - подчеркнул он.-0-