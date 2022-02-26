Вольфович: не нужно нам указывать, как жить в собственной стране

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам не нужно указывать, как жить в собственной стране. Такое мнение выразил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, который сегодня принял участие в досрочном голосовании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня белорусский народ делает важный выбор. Я думаю, что наши граждане ценят все то, что было сделано у нас в стране за 30 лет. Народ понимает, что голосует за стабильное будущее нашей процветающей республики. Оглядываясь на то, что происходит вокруг нашей страны, на ту нестабильность, мы по-настоящему можем оценить то, что было достигнуто в нашем государстве", - отметил Александр Вольфович.

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