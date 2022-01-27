Вольфович: обновленная Конституция обеспечит дальнейшее устойчивое развитие страны

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция обеспечит дальнейшее устойчивое развитие страны. Важность этого отмечена в приветствии государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича к участникам республиканской межведомственной научно-практической конференции "Концептуальные подходы в сфере национальной безопасности: тенденции и параметры трансформации" в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Соблюдение национальных интересов, оценка существующих и потенциальных вызовов и угроз, успешное им противодействие требуют профессионального экспертного обсуждения с привлечением ведущих специалистов и ученых. И это особенно важно при подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, работа над которой ведется по поручению главы государства", - подчеркнуто в приветственном слове госсекретаря Совета безопасности.

Александр Вольфович обратил особое внимание на нарастание геополитической нестабильности. В частности, усиливается потенциал блока НАТО, не прекращаются попытки реализации в различных регионах мира сценариев цветных революций, гибридное давление со стороны коллективного Запад на государства, которые дорожат своими национальными интересами.

"Последние события в Казахстане продемонстрировали, что в современном мире даже такие, казалось бы, стабильные страны не застрахованы от вооруженных конфликтов, а выстоять в одиночку практически невозможно", - выразил мнение госсекретарь.

По словам Александра Вольфовича, эти и другие опасности учтены при разработке новой редакции Конституции, одна из главных целей которой - сохранение стабильности и обеспечение устойчивого и безопасного развития. Важное дополнение, которое нашло отражение в проекте Основного закона, - нормы о том, что проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина. То есть обеспечение национальной безопасности является обязанностью не только госорганов. Каждый должен вносить посильный вклад в развитие общества и государства.

Мероприятие организовано Академией управления совместно с Государственным секретариатом Совета безопасности.-0-

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