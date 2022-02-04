Вольфович: отечественная военная продукция не уступает мировым аналогам

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомвоенпром и подчиненные организации с поставленными на 2021 год задачами справились. Об этом во время итоговой коллегии Государственного военно-промышленного комитета заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь отметил, что организации в системе Госкомвоенпрома в 2021 году обеспечили рост промышленного производства, экспорта товаров и услуг, заработной платы и сальдо внешней торговли.

Обращаясь к руководству Госкомвоенпрома и директорам предприятий, Александр Вольфович подчеркнул: "Ваша продукция по характеристикам и качеству не уступает современным мировым аналогам".

"Сегодня мы имеем производственное подразделение "Станьково", где налажен выпуск стрелкового оружия, - отметил госсекретарь Совбеза. - Для обеспечения белорусских силовых ведомств и реализации на экспорт разработаны автоматические боевые карабины, снайперские винтовки, а также пистолеты. Успешно испытаны отечественные боевые патроны".

Госкомвоенпрому поставлена задача совершенствовать беспилотные авиационные комплексы, в первую очередь ударные.-0-

Фото Госкомвоенпрома и агентства "Ваяр"