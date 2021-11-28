Вольфович: принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление должен выполняться

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление должен выполняться. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Говоря о возможностях привлечения к ответственности за совершенные преступления людей, которые находятся за рубежом, Александр Вольфович отметил: "Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве нашей страны, наверное, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Человек совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет за границей. По запросу правоохранительного блока по политическим мотивам его оттуда не выдают. В связи с этим предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность привлекать к уголовной ответственности. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию в зависимости от тяжести совершения проступка. Конечно же, человек будет находиться за границей, конечно же, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, к двум-трем годам лишения свободы или другому сроку, который решит суд, это будет накладывать определенный отпечаток. Данную инициативу Следственного комитета поддержал и Верховный суд, и Генеральная прокуратура. Но вопрос очень сложный и серьезный, его предлагается рассмотреть на ближайшем заседании Совета безопасности. Глава государства как председатель Совбеза также выскажется по этому поводу".

По словам госсекретаря, Беларусь не инициатор и не первопроходец в этом вопросе. "Такая практика и меры уже приняты на территориях ближнего и дальнего зарубежья, странах СНГ. В Германии, Франции, Нидерландах такие законы уже существуют", - обратил внимание он.-0-