Вольфович: решать проблему миграционного кризиса нужно дипломатическими усилиями

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил Вороновский район Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь Совбеза является уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области. Он встретился с местным активом, обсудил общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионе, с руководством пограничной службы оценил ситуацию на границе.

Александр Вольфович отметил высокий уровень иностранного военного присутствия в сопредельных государствах. "Все это формирует дополнительные риски и вызовы национальной безопасности, в том числе создает условия для провокаций, способствует осложнению ситуации в приграничных районах, - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности. - Плотность и численность пограничных нарядов в сопредельных странах увеличены в 2-3 раза. В приграничных с Беларусью областях Украины сегодня проводится совместная операция украинских силовых структур "Граница-2021", во время которой осуществляются активные "антитеррористические" мероприятия".

По словам Александра Вольфовича, коллективный Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг так называемого миграционного кризиса. Искаженная оценка причин и условий наплыва мигрантов активно продвигается в СМИ как часть развязанной за рубежом антибелорусской истерии для оправдания наращивания давления на Беларусь. "Не надо искать корень зла в ситуации с мигрантами в Беларуси. На Западе следует признать собственную вину в столь массовом исходе беженцев из Афганистана, Африки, стран Ближнего Востока. Ввергнув целые государства в пучину хаоса и неопределенности, людей вынудили покидать родные дома, бежать от смерти и голода в поисках лучшей доли, - заявил государственный секретарь. - Решать проблему необходимо дипломатическими усилиями. Только цивилизованные переговоры могут изменить ситуацию. Однако в соседних столицах нас не хотят слышать. Кроме того, в отличие от наших западных соседей, Литвы, Латвии и Польши, где на приграничной территории введен режим чрезвычайной ситуации, в Беларуси представители СМИ имеют возможность получать объективную информацию непосредственно на местах".

При этом белорусские органы пограничной службы пресекают любые попытки незаконного перемещения через государственную границу. Проводят разъяснительную работу с прибывающими из кризисных регионов, обращают их внимание на легальные способы пересечь границу.

"Не следует забывать, что Беларусь - открытая страна. У нас действует безвизовый режим для граждан почти из 80 государств. Это привлекает к нам зарубежных гостей. Многие из них не скрывают, что конечная цель их следования - развитые страны Европы. Прежде всего Германия, Франция, Великобритания. Польша, Литва, Латвия и тем более Украина интереса для них не представляют. По данным правоохранительных органов, находясь в нашей стране, такие граждане не нарушают белорусское законодательство, имеют необходимые средства, снимают номера в гостиницах, ведут себя корректно", - подчеркнул Александр Вольфович.-0-

Фото Рамиля Насибулина