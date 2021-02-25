Вольфович: силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки. Об этом заявил сегодня журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после встречи с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Положение дел в государственных органах системы обеспечения национальной безопасности и перспективы развития этих ведомств стали одной из тем доклада Александра Вольфовича Президенту. Как заявил госсекретарь Совбеза, в этих структурах сегодня организован достаточный уровень взаимодействия.

"Ведомства силового блока способны решать задачи по обеспечению правопорядка в нашей стране - каждый в соответствии со своим предназначением. Они готовы к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки", - подчеркнул Александр Вольфович.

Он с сожалением констатировал, что в настоящее время взаимоотношениям стран все больше присущи силовые методы разрешения конфликтов, угрозы, неприкрытое вмешательство в дела других государств. "Беларусь не является исключением, и это вызывает определенную нестабильность в обществе", - обратил внимание госсекретарь Совбеза.

Александр Вольфович добавил, что вопросы поступательного социально-экономического развития страны сегодня как никогда выходят на первый план, ведь от этого зависит устойчивое функционирование государства. "У ведомств силового блока здесь особая роль - обеспечить устойчивое функционирование экономической и политической системы общества. И сегодня та система национальной безопасности, которая создана в нашей стране, обеспечивает решение этих важных задач. Наш народ может быть спокоен, мы обеспечим его мирный труд и достойную жизнь".-0-

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