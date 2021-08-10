Вольфович: система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после завершения на Гожском полигоне второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с участием военнослужащих Западного оперативного командования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Система защиты государственной границы соответствует требованиям сегодняшнего дня и обеспечивает защиту нашей страны от посягательств извне. Те факты, которые, к сожалению, происходят на литовской, польской границе, не делают чести нашим коллегам, нашим соседям. Вот свежий случай: литовские пограничники вынесли беременную женщину, просто-напросто бросили ее и ушли. Какие демократические ценности? Какая мораль? Это не укладывается ни в какие рамки. Конечно, белорусские пограничники не бросят человека умирать. Медицинская помощь уже оказана. Это просто вне морали белорусского человека", - сказал Александр Вольфович.

Гродненская пограничная группа 3-12 августа проводит комплексное оперативно-тактическое учение, предусматривающее три этапа. Основные цели - совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа пограничной службы руководить штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности.

Уже осуществлено отмобилизование резерва пограничной группы, в результате которого из запаса призвано более 160 военнообязанных. Основное предназначение резерва - наращивание возможностей по усилению охраны государственной границы и всестороннее обеспечение служебно-боевой деятельности.

В течение двух дней в учебном центре "Беляны" проводилось боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва, в ходе которого военнообязанные имели возможность восстановить свои профессиональные навыки, приобретенные ранее во время прохождения военной службы. Для этого организованы практические занятия по тактике пограничной службы, общевойсковой, специальной и огневой подготовке, необходимые при несении пограничной службы, а также при действиях со стрелковым оружием, метании ручных гранат, оказании медицинской помощи.

После завершения боевого слаживания в учебном центре пограничной группы военнослужащие мобилизационного резерва прибыли в подразделения границы, где практически отработали вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с территории сопредельного государства. Для имитации реальной обстановки упражнения отработаны в сложных и динамичных условиях. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, а также получили возможность проверить себя и свои силы. На третьем этапе оперативно-тактического учения отрабатываются вопросы организации и проведения режимных мероприятий на приграничной территории.

Во взаимодействии с субъектами оперативного обеспечения охраны государственной границы проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий в населенных пунктах пограничной зоны и полосы.

Кроме того, по замыслу учения от местного населения поступает информация о нахождении в пограничной зоне незаконного вооруженного формирования. Эта информация находит свое подтверждение и силами отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы проводятся специальные действия по блокированию и уничтожению группы вооруженных лиц, незаконно проникнувших на территорию Беларуси.

"В целом я удовлетворен, как проходит учение, как оно спланировано, как руководители обучают наших военнослужащих и как те выполняют задачи. Наши пограничники и другие структуры силового блока способны выполнить стоящие перед ним задачи", - резюмировал госсекретарь.-0-

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