Вольфович: события в Афганистане обуславливают нарастание комплекса транснациональных вызовов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящие в Афганистане события обуславливают нарастание комплекса транснациональных вызовов и угроз. Об этом говорится в статье государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича в газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Ситуация в Афганистане формирует реальный очаг региональной нестабильности, который в условиях кардинальных противоречий интересов основных мировых центров силы, их уклонения от принятия согласованных внешнеполитических шагов и недееспособности международных систем сдерживания и безопасности может вызвать новый виток глобальной напряженности и развиться в масштабный конфликт военного характера. Кроме этого, происходящие в Афганистане события обуславливают нарастание комплекса транснациональных вызовов и угроз, связанных с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, оружия и нелегальной миграцией", - отметил Александр Вольфович.

По его словам, с учетом их традиционного европейского вектора формирующиеся риски напрямую затрагивают интересы Беларуси и требуют от системы обеспечения национальной безопасности принятия соответствующих упреждающих мер.

"В первую очередь это касается возможного нарастания потока афганских беженцев в страны Евросоюза и их "выдавливания" в Беларусь с дальнейшим ухудшением внешнеполитического фона, легализации в Восточно-Европейском регионе членов террористических организаций и группировок, вербовки в ряды радикальных исламистских формирований белорусских граждан, активизации в стране оборота средств преступной деятельности, - подчеркнул госсекретарь Совбеза. - В связи с тем что очаг нестабильности непосредственно соприкасается с зоной ответственности ОДКБ, государствам-членам необходима четкая, единая, эффективная позиция в вопросах реагирования на возникший кризис. Дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия решения о размещении воинских контингентов государств - членов организации на территории Таджикистана в целях охраны таджикско-афганской границы в составе Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В этих условиях следует предпринимать дополнительные усилия по укреплению дипломатических и военно-политических отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС, а также в двустороннем формате с другими зарубежными партнерами". -0-