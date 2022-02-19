Вольфович: совместная группировка военнослужащих успешно справилась с задачами "Союзной решимости"

19 февраля, Барановичский р-н /Корр. БЕЛТА/. Совместная группировка военнослужащих успешно справилась с задачами учений "Союзная решимость - 2022". Об этом заявил журналистам по окончании розыгрыша эпизода государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что разыгрывался наиболее сложный тактический эпизод - восстановление утраченного положения, освобождение временно захваченной противником территории.

"Мы были свидетелями слаженных, уверенных действий, четкого взаимодействия группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, которые должны обеспечивать задачи по военной безопасности Союзного государства. Предварительно могу сказать, что с поставленными задачами наши военнослужащие справились. Это говорит об обученности войск, слаженности действий, то есть десять дней учений не прошли зря", - сказал Александр Вольфович.

Учения "Союзная решимость" подходят к заключительной стадии. Завтра они будут завершены. Все задачи и цели, которые ставились, достигнуты. Все тактические эпизоды на всех участках местности на территории Беларуси разыграны.

"Самая главная цель, которая выносилась на учения, - показать решительность и способность в обеспечении военной безопасности Союзного государства. Считаю, что цели достигнуты", - сказал госсекретарь Совбеза. При этом он дополнил, что проверка войск не завершена. "Учения - один из этапов завершающей стадии проверки. Сами учения проведены. Проверка может быть продолжена. Когда, до каких пор - решение примет руководитель проверки", - уточнил Александр Вольфович.-0-