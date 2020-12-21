Володин: решать вопросы внутри государства должен его народ без давления и вмешательства извне

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решать все вопросы внутри государства должен его народ без давления и вмешательства извне, заявил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы России Вячеслав Володин сегодня на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в этом году Союзное государства столкнулось не только с коронавирусной инфекцией, но и с попытками вмешательства во внутренние дела Беларуси после президентских выборов.

"Наше отношение к происходящему было выражено в заявлении Совета Парламентского собрания в августе. Мы едины в понимании недопустимости подобного. Решать все вопросы внутри государства должен его народ без давления и вмешательства извне. Мы считаем недопустимым, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Беларуси, финансируют деятелей оппозиции, пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике", - сказал председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Вячеслав Володин подчеркнул, что в рамках Договора о создании Союзного государства Россия и Беларусь выстраивают отношения на принципах равноправия, дружбы, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. "Наша задача - через гармонизацию законодательства выходить на практические решения вопросов, которые бы улучшили жизнь граждан наших стран. Мы должны эффективнее работать над формированием единого правового пространства. Это необходимое условие для активизации экономического сотрудничества, имеющего большое значение для развития наших стран", - отметил он.-0-