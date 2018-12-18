Волонтеры с начала зимы помогли по хозяйству свыше 100 пожилым минчанам

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры во время республиканской благотворительной акции БРСМ "Мы выбираем помощь пожилым людям. Зимний сезон" помогли по хозяйству свыше 100 жителям столицы, сообщили БЕЛТА в городской организации БРСМ.

Кампания стартовала 1 декабря, в каждом районном комитете БРСМ созданы горячие линии, куда можно обратиться за поддержкой. Главная задача молодежной инициативы - привлечь внимание юношей и девушек к проблемам пожилых.

Сегодня основные усилия добровольцы направили на уборку придомовых территорий от снега. Так, волонтеры отряда "Доброе сердце" Советского районного комитета БРСМ расчистили двор участника Великой Отечественной войны Николая Горбунова. "Это очень полезная и нужная акция, осенью мне помогали с доставкой картошки, а зимой убирают снег. Молодцы ребята", - сказал ветеран.

Горячие телефонные линии помощи пожилым людям работают с 9.00 до 18.00. Обратиться можно по телефону Минского городского комитета БРСМ (284-85-54), а также по телефонам районных комитетов БРСМ.-0-