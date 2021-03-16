Вооруженные конфликты в мире сохраняются из-за неконтролируемой доступности оружия - Ленчевская

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные конфликты в мире сохраняются из-за неконтролируемой доступности оружия, заявила журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская. Сегодня она приняла участие в семинаре Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "Соединяя точки: повышение эффективности осуществления Программы действия ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас живем в непростое время, когда в мире есть вооруженные конфликты, террористические акты, организованная преступность. Посмотрите, какой непростой был 2020 год. Несмотря на коронавирус, пандемию, изоляцию, по всей Европе вспыхнули демонстрации, протесты. Нашу страну тоже, к сожалению, не минула эта участь", - отметила Марина Ленчевская.

По ее словам, вооруженные конфликты и насилие независимо от их масштаба сохраняются в том числе из-за неконтролируемой доступности стрелкового оружия и легких вооружений. "Поэтому очень важно, чтобы контроль за этим незаконным оборотом оружия и боеприпасов был эффективным. Как раз этому и посвящено сегодняшнее мероприятие, - рассказала депутат. - Женщины выступают за мир, безопасность. Именно женщины и дети в вооруженных конфликтах страдают больше всего. Мы, как женщины-парламентарии, готовы обеспечить более активное участие женщин на всех уровнях принятия решений в рамках национальных, региональных, международных институтов и механизмов предотвращения, регулирования и разрешения таких конфликтов".

Марина Ленчевская подчеркнула: в Беларуси ведется очень серьезная работа в этом направлении. "У нас реализуется проект международной технической помощи "Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов". Этот проект успешно реализуется совместно с ПРООН. Это вполне коррелируется с Целями устойчивого развития, направленными на формирование миролюбивого и открытого общества", - добавила она.

Парламентарий обратила внимание белорусов, что существует уголовная ответственность за незаконное хранение оружия и боеприпасов. "Ежегодно в Беларуси изымается около тысячи единиц незарегистрированного оружия. Только в 2019 году за незаконный оборот оружия привлечено к ответственности более 600 человек, - рассказала Марина Ленчевская. - Но если гражданин добровольно придет в органы внутренних дел и сдаст такое оружие, то он будет освобожден от уголовной ответственности".-0-