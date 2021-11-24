Вопросы климатической повестки обсуждают в Бресте гидрометслужбы Беларуси и России

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня проходит 72-е заседание совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение участников встречи вынесен широкий спектр вопросов взаимодействия государственных гидрометеорологических служб Беларуси и России. Члены делегаций обсудят проект концепции программы Союзного государства в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на 2022-2026 годы, подведут промежуточные итоги реализации программы гидрометеорологической безопасности СГ. Будет уделено внимание и задачам, стоящим перед национальными гидрометеорологическими службами, в частности организации радиационного мониторинга, развитию и модернизации информационных систем гидрологии.

К участию в заседании приглашены представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, органов исполнительной власти и научных кругов двух стран.

Открывая заседание, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук отметил, что за годы сотрудничества между двумя службами выстроены профессиональные, устойчивые отношения, наработано много положительного опыта. Все это в комплексе позволяет выстраивать единую гидрометеорологическую политику на европейской части континента. "Приятно, что российские коллеги абсолютно бескорыстно и откровенно делятся своими материалами, разработками. Конечно же, это обогащает нашу систему", - сказал он.

Руководитель Росгидромета, председатель совместной коллегии Комитета СГ по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды Игорь Шумаков констатировал, что на протяжении более четверти века ученые Беларуси и России активно консолидируют возможности, развивают опыт в стремлении исследовать сложнейшие гидрометеорологические процессы, негативно влияющие не только на окружающую среду, но и на население, бизнес и экономику.

"Мы высоко ценим участие белорусской стороны и приветствуем взаимодействие на равноправной основе в решении всех тех вопросов и задач, которые сегодня обсуждаем и решаем совместно уже не один десяток лет. Белгидромет, Росгидромет успешно ведут огромную работу, такого сотрудничества, наверное, нет ни с одной другой гидрометслужбой", - сказал Игорь Шумаков.

Заседание совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды продолжится 25 ноября.-0-