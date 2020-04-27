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27 апреля 2020, 23:12

Вопросы лекарственного обеспечения и тестирования на COVID-19 обсудили в Минздраве

Фото из архива
Фото из архива
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы лекарственного обеспечения и тестирования на COVID-19 обсудили сегодня в Минздраве в ходе видеоконференции по вопросам эпидемиологического реагирования, которая прошла с участием вице-премьера Игоря Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Видеосовещание с руководителями всех структур системы здравоохранения проводится в Минздраве ежедневно. Сегодня обсуждались вопросы доставки в больницы, которые сейчас перепрофилированы на помощь больным COVID-19, лекарственных средств, улучшения логистики лабораторного обеспечения и проведения тестирования на COVID-19.

Игорь Петришенко остановился, в частности, на безопасности работы первичного звена - специалистов поликлиник и амбулаторий. О ситуации доложили руководители всех областей и Минска. Вице-премьер подчеркнул, что безопасность медперсонала - это важнейший вопрос в работе всей системы. На местах не должны допускать в этом вопросе попустительства. По его словам, нужно принимать все меры для обеспечения безопасности своих специалистов.

Поднимались и вопросы наличия специальных средств защиты, в том числе респираторов и медицинских масок.

Министр здравоохранения Владимир Караник обратил внимание, что доставку гуманитарной помощи и обеспечение необходимыми лекарственными средствами регионов необходимо проводить более оперативно. Он также отметил, что в учреждениях здравоохранения всех уровней - в поликлиниках,  больницах, РНПЦ - следует постоянно проводить инструктаж для работников о том, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты. На сайте Минздрава, а также на официальном YouTube-канале и в Телеграмм-канале размещены тематические ролики.

Вопрос о работе дежурных смен в будни, праздничные и выходные дни поднял первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Обсуждалась и оплата медицинским работникам разного уровня за работу в условиях эпидситуации.

Кроме того, в ходе видеоконференции Игорь Петришенко напомнил о неукоснительном соблюдении санэпидрежима в учреждениях образования. Он поручил санэпидслужбам столицы и областей обратить внимание на работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и правил при обеспечении питанием.-0-

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