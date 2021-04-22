Вопросы перевозки опасных грузов и промышленной безопасности можно обсудить на правовом форуме

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров о мерах по реализации закона Республики Беларусь от 10 декабря 2020 года №66-З "Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов и промышленной безопасности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект направлен на совершенствование законодательства в области промышленной безопасности и перевозки опасных грузов.

В частности, документом предусмотрено утверждение положения о порядке выдачи свидетельств о подготовке работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов, а также положения о порядке выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки таких лиц.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 апреля по 2 мая 2021 года.-0-