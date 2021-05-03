Вопросы совместного домовладения в нежилом капитальном строении можно обсудить на Правовом форуме

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. №78-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О совместном домовладении" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектом документа предусмотрено утверждение положений о порядке внесения обязательных платежей в отношении общего имущества совместного домовладения в случае расположения в нежилом капитальном строении (здании, сооружении) жилых изолированных помещений; заключения договоров на коммунальные услуги; проведения местным исполнительным и распорядительным органом либо уполномоченной им организацией открытого конкурса по выбору уполномоченного лица; формирования и ведения государственного реестра организаций, которые могут выступать уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения.

Также документом планируется определить перечень дополнительных услуг, связанных с обслуживанием общего имущества совместного домовладения в нежилом капитальном строении, а также требования к содержанию бюллетеня для голосования и порядок его заполнения.

Организатор общественного обсуждения - Государственный комитет по имуществу.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 12 мая 2021 года.-0-