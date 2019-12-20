Воронюк: БРСМ открыт для диалога с молодежными организациями Европейского союза

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи открыт для диалога с молодежными организациями Европейского союза. Такое мнение по итогам участия в восьмом заседании Координационной группы Беларусь - ЕС в Брюсселе (Бельгия) корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Воронюк.

"Важно, что в диалогах между правительствами Беларуси и Европейского союза участвуют и представители нашей молодежной организации. Это позволяет нам слышать о текущих вопросах, перспективах взаимодействия и понимать, что от молодежи также зависит решение вопросов по дальнейшему партнерству. И что самое главное - выстраивать отношения с молодежными организациями стран Евросоюза так, чтобы отвечать требованиям времени. Ведь наша организация, как и Беларусь, открыта для сотрудничества", - сказал Дмитрий Воронюк.

На полях заседания, которое состоялось 17-18 декабря с участием представителей Министерства иностранных дел и других ведомств Беларуси, БРСМ, неправительственных организаций, а также профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий, обсуждались вопросы состояния и перспектив двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом. Кроме того, в центре внимания диалога было участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

Первое заседание Координационной группы Беларусь - ЕС состоялось в апреле 2016 года. Такой формат создан для структурированного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. "Каждые полгода Брюссель и Минск проводят своеобразную ревизию прошедших за это время переговоров, деятельности в рамках совместных проектов и иных взаимодействий. БРСМ имеет аккредитацию в Европейской волонтерской службе по линии программы Европейского союза Erasmus+. Данная аккредитация подтверждает потенциал организации для участия в международных проектах и расширения молодежных контактов. В ноябре этого года во время круглого стала в Вене совместно с экспертным сообществом мы активно обсуждали общие точки развития двусторонний отношений в различных сферах", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-