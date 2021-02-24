Воронюк: финал "100 идей для Беларуси" - настоящий праздник мысли и единства

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" - настоящий праздник мысли и единства. Такое мнение журналистам сегодня высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в "Президент-отеле" в Минске проходит финал 10-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". "Финалисты - это настоящие патриоты, потому что они хотят сделать мир вокруг себя и нашу Беларусь лучше. "100 идей для Беларуси" - это уникальная коммуникационная площадка, на которой свои проекты наравне могут презентовать как школьник из глубинки, так и молодой ученый. Ребята могут заявить о себе, пообщаться друг с другом. Ежегодно тысячи молодых людей со всей страны проходят отборочные этапы, мотивируют других на то, чтобы что-то создавать, разрабатывать и, самое главное, получать гранты. В нашем проекте участвуют самые различные менторы, которые могут заинтересоваться той либо иной идеей", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, за 10 лет существования проект не только помог открыть новые задумки, но и реализовать их. "Многие проекты внедрены в реальный сектор экономики, на производстве, в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве. Поэтому самое главное - всем нам вместе развиваться дальше. И хочу особо подчеркнуть, что сегодняшний финал для ребят не просто конкурс, а настоящий праздник мысли, идей, день настоящего единства", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

В 10-м сезоне в оргкомитет конкурса подано более 1,2 тыс. заявок. В октябре - ноябре 2020 года состоялось 80 районных и зональных отборочных этапов, в декабре - шесть областных, минский городской, отборочный тур Национальной академии наук.

Победителей в финале определят в двух возрастных группах среди учащихся, студентов и работающей молодежи в 10 номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность"; "Агропромышленные технологии и производство"; "Промышленные и строительные технологии и производство"; "Медицина, фармация, медицинская техника"; "Химические технологии, нефтехимия"; "Био- и наноиндустрия"; "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии"; "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов"; "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций"; "Общество, экономика и социальная сфера".

Кроме того, в официальных пабликах БРСМ во "ВКонтакте" и Telegram проходит онлайн-голосование за лучшие проекты по версии интернет-пользователей.

Традиционно самое ожидаемое событие - церемония награждения. Каждый финалист получит сертификат участника. Победителям вручат дипломы и фирменные статуэтки. Также будут номинированы претенденты на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Помимо этого ребятам школьного возраста ЦК БРСМ выдаст рекомендации для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов.

Организаторы проекта "100 идей для Беларуси" - БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-

Фото Андрея Покумейко