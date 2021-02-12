12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый белорус с детства должен осознавать ответственность за судьбу страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА на полях VI Всебелорусского народного собрания высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Каждый белорус с детства должен осознавать ответственность за судьбу страны, свои поступки, быть настоящим патриотом. Ведь не зря говорят, что предотвратить ошибку проще, чем исправить ее последствия. И такая ответственность должна воспитываться с самого раннего детства еще в семье. Государство создает все необходимые условия и социальные лифты для поступательного развития личности. Но при этом каждый молодой человек сам должен быть кузнецом своего будущего", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, образцом для молодежи было и остается старшее поколение. "Мы черпаем опыт и мудрость у наших прадедов и дедов, учимся у них быть честными и так же, как они, любить и защищать свою страну. Вместе с тем сегодня важно формировать молодых лидеров мнений. Но не по лайкам в соцсетях, а по их поступкам, направленным на созидание: научным открытиям, победам в творческих конкурсах, республиканских и международных олимпиадах, спортивных состязаниях, стремлению сохранить историческую память, сберечь молодую и независимую Беларусь, приумножить ее достижения",- добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

VI Всебелорусское народное собрание начало работу накануне во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-