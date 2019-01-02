Воронюк: молодежь должна больше внимания уделить родным местам

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна больше внимания уделить родным местам. Такое напутствие дал первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк юным талантам Могилева - участникам рождественской встречи "Мечты сбываются", которая проходит сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорим о том, что только от нас зависит, какой красивой будет наша страна, малая родина, двор, в котором мы живем, улица, по которой ходим. Поэтому нам бы хотелось, чтобы ребята вместе с родителями дружно следили за тем, что находится рядом и делали все вокруг лучше, краше. В 2019 году молодежь должна больше внимания уделить родным местам", - сказал Дмитрий Воронюк.

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