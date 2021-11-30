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30 ноября 2021, 14:54

Воронюк: объекты торговли должны вести разумную ценовую политику

30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Объекты торговли в Беларуси должны вести разумную ценовую политику и не допускать необоснованного роста цен на социально значимые товары. Такое мнение журналистам высказал член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время мониторинга цен в торговых объектах Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Могилеве сенатор совместно с представителем Комитета государственного контроля по Могилевской области провел мониторинг цен на социально значимые товары по определенному списку. Дмитрий Воронюк ознакомился с ценами на муку, макаронные изделия, томаты, яйца и свинину.

"В нашей стране продолжается мониторинг цен, который проводится Советом Республики вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. На сегодняшний день во всем мире существует разбалансировка формирования цен, одной из причин стала пандемия. Вопрос продовольственной безопасности Беларуси стоит всегда во главе угла, об этом не раз говорил Президент, об этом постоянно говорит и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она поддерживает и направляет сенаторов, чтобы мы помогали мониторить цены, - отметил Дмитрий Воронюк. - Мы следим, как в течение года меняются цены. После все эти данные аккумулируются и передаются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, чтобы отследить различные нарушения. А они, как правило, бывают".

Как отметил во время мониторинга сенатор, в Могилеве нарушений за время проверок практически не было выявлено. "В Могилеве практически нет никаких нарушений по тому списку продуктов, который мы отслеживаем здесь. И это здорово, потому что мы видим, как в мире растут цены на мясо и молочную продукцию. Наша страна не остановила во время пандемии свои производства, мы продолжали работать, сеяли и убирали урожай. И сегодня по карману белорусов цены не бьют. И об этом красноречиво говорят цифры, - подчеркнул Дмитрий Воронюк. - Мы сравниваем сегодня то, что было год назад и что имеем сейчас. И цены примерно остались те же, а кое-где даже снизились. Рост отмечается в цене мяса: свинина выросла в стоимости за год почти на Br2. Но это намного меньше показателей среднемирового роста. И здорово, что сегодня каждый белорус может себе позволить различные виды и варианты продукции: можно покупать что-то подешевле, а можно и дорогие продукты - выбор есть большой".

"Мониторинг будет продолжаться всеми сенаторами вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли и представителями Комитета госконтроля для того, чтобы защитить наших потребителей и держать в тонусе наши торговые точки - они тоже не должны заворачивать и высоко поднимать цены. Все должно быть в пределах разумного", - отметил сенатор.

Во время мониторинга Дмитрий Воронюк отметил, что стоимость яиц немного увеличилась. "По свинине есть рост, но цена варьируется: есть какие-то дневные, а где-то и недельные скидки на определенный вид мясной продукции. Что касается томатов - они стали дешевле. Если в прошлом году были почти Br3, сейчас - почти Br2. Какие-то цены остаются неизменными, например, стоимость муки. Хотя раньше в других торговых сетях она была немного дороже. То же самое говорим о макаронах - цена на них осталась прежней", - подчеркнул он.

Совместно с сенатором мониторинг цен проводила начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля по Могилевской области Наталья Гринцалева. В этом году в Могилевской области мониторинг прошел в 231 торговом объекте. В 113 их них были обнаружены нарушения.

"Мы регулярно проводим мониторинг в объектах торговли. В этом году завышение торговых надбавок было выявлено почти в половине проверенных объектов торговли. Цены были завышены на более чем 800 наименований социально значимых товаров: мясо, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, бакалейную, масло и многое другое. В ряде случаев такие надбавки были завышены до 7 раз. По всем выявленным нарушениям мы оперативно выдаем рекомендации об устранении нарушений. И объекты торговли оперативно устраняют, снижают торговые надбавки. Причем на постоянной основе в тех регионах, где мы это выявили, мы информируем местные органы власти для того, чтобы были приняты соответствующие меры реагирования и впоследствии не допущены такие факты", - отметила Наталья Гринцалева.

По словам специалиста, причины завышения торговых надбавок разные. "В основном это непонимание того, как формируется торговая надбавка. Субъекты торговли полагают, что они могут применить свою надбавку к отпускной цене. Но товар не всегда покупается у производителя (иногда это может быть оптовая организация или посредник), а они торговую надбавку принимают к отпускной цене и не берут в расчет, что оптовик уже применил свою надбавку. В большинстве случаев это именно такие нарушения, - отметила начальник отдела. - Когда завышение происходит в несколько раз, это где-то незнание, а где-то жадность. Такие субъекты считают, что контролеры до всех все равно не дойдут. Но мы дойдем до каждого. Контроль потребительского рынка в целом, за ценами, качеством товаров, за недопущением реализации товаров с истекшим сроком годности - эта работа комитетом ведется на постоянной основе. И сейчас, перед новогодними и рождественскими праздниками, эта работа особо актуальна".-0-

Фото Олега Фойницкого

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