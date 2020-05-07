Воронюк: от молодого поколения зависит, как будут чтить память героев наши потомки

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От молодого поколения зависит, как будут чтить память героев наши потомки. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

Сегодня он принял участие в эстафете памяти "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященной 75-летию Великой Победы. Вместе с супругой и сыном Дмитрий Воронюк возложил алые гвоздики к памятнику Герою Советского Союза Марату Казею в столичном сквере. Вместе с коллективом в день республиканского субботника первый секретарь ЦК БРСМ трудился на благоустройстве этого монумента. Уже тогда он решил, что расскажет своему шестилетнему сыну Даниилу, как героически погиб 14-летний пионер-партизан, взорвав себя и подбиравшихся к нему немцев последней гранатой.

"Победа - наша гордость. И теперь уже мы обязаны вырастить своих детей патриотами, научить их быть отважными, смелыми, честными. Каждое новое поколение должно знать, какую цену заплатили наши прадеды за освобождение страны, - отметил Дмитрий Воронюк. - Война принесла в каждую белорусскую семью горе и память. Почти вся территория Беларуси усыпана памятниками и обелисками - свидетелями исторических событий. Это напоминание всему миру о ценности человеческой жизни и о мужестве белорусов, которые выстояли и победили. Пусть в эти праздничные дни такие места заполнят цветы от семей всех белорусов, а наше молчаливое "мы помним" услышит каждый воин-победитель".

Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" - составная часть республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка. Во время эстафеты во всех уголках страны белорусы в знак признательности воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, павшим во время Великой Отечественной войны, возлагают к памятникам, обелискам и братским могилам цветы. -0-