Воронюк: сегодня архиважно всем объединиться, чтобы не потерять страну

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня архиважно всем объединиться, чтобы не потерять страну, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время встречи с представителями трудового коллектива ОАО "Беларуськалий" и молодежью Солигорска и района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В это непростое время очень легко запутаться и заблудиться. Поэтому необходимо думать и анализировать, рассматривать ситуацию не однобоко. Архиважно объединиться, чтобы не потерять свою страну: избегать конфронтаций и не допустить столкновений людей с разными взглядами", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, сегодня всем нужно не терять самообладание. "Эмоциональный всплеск на площадях и улицах вселяет напряжение и тревогу. Вкупе с провокациями эмоции незаметно подталкивают к пропасти. Вместе с тем нам не надо быть равнодушными. Пора сесть за стол переговоров и услышать людей, проявить друг к другу уважение, не копить в себе ненависть и вместе направить усилия каждого белоруса на созидание, - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ. - Участие в развитии демократического общества возможно исключительно в правовом поле, максимально по закону, без шоковой терапии и введения страны в хаос. Еще раз призываем к конструктиву, добру и миру. Уверен, все мы любим Беларусь и в наших силах ее сберечь".-0-