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17 января 2021, 14:23

Воронюк: сегодня всем нужно сплотиться и вместе делать общее дело во благо родной страны

Дмитрий Воронюк. Скриншот из видео
Дмитрий Воронюк. Скриншот из видео

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня всем нужно сплотиться и вместе делать общее дело во благо родной страны. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, сообщает БЕЛТА.

"Что такое единство? Оно в том, что все мы, безусловно, можем мыслить по-разному, но нас связывают общие скрепы. Это, как минимум, любовь к нашей родной Беларуси. И это самое главное. У каждого должно быть свое мнение. В этом нет ничего страшного. И мы должны это мнение уважать. А если это мнение несет конструктив и позитив, давайте вместе продолжать строить нашу суверенную, независимую, сильную Беларусь, - сказал Дмитрий Воронюк. - Если мы это готовы делать с разными взглядами - без проблем. На это и направлено единство. Очень мудрые слова сказал наш Президент на торжественной церемонии вручения премии "За духовное возрождение". Да, действительно, не нужно сейчас ссориться, не нужно бросаться друг на друга. Лучше сплотиться и вместе делать общее дело во благо нашей родной страны".

По словам Дмитрия Воронюка, молодежи выпала честь стать участниками Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11-12 февраля в Минске. "Это молодежь из абсолютно разных регионов и всех сфер жизнедеятельности. Это молодые люди, которые сегодня работают на предприятиях. Люди, которые состоялись в профессии, имеют государственные награды, а также все те, кто побеждал на тех или иных конкурсах и в проектах. Среди участников Всебелорусского народного собрания есть и победители уборочных кампаний, которые на протяжении нескольких лет показывали высокие результаты. Аграрный сектор, бизнес-сектор, медики, учителя - самые разные сферы. Но самое главное, что все эти ребята активно участвовали в диалоговых площадках, которые предшествовали ВНС. Здорово, что они все свои идеи предлагали и смогут услышать и подискутировать на эту тему на общенациональном форуме", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул: молодежи есть что предложить и обсудить. "Это и возможное жилье для молодых семей, варианты арендного кредитования, ипотечного или арендного жилья для молодых ребят, первое свое дело. И безусловно, один из главных приоритетов, на который все обращают внимание, это развитие гражданско-патриотического воспитания с максимальным использованием современных цифровых интернет-технологий. Молодые люди готовы сами включаться в эти все процессы, и уверен, что все у нас получится", - добавил он.-0-

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