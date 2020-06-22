Воронюк: ветераны воспитали достойное поколение

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны воспитали достойное поколение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Огромная ответственность сегодня лежит на плечах молодежи - сохранить память о героях войны и передать ее потомкам. Там, где нужно, - отстоять настоящую правду о событиях Великой Отечественной. И я хочу заверить наших ветеранов, что они воспитали достойное поколение сынов и внуков. Теперь дело за нами - сохранить нашу Беларусь и ее независимость", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, молодежь чтит подвиг героев и не позволит переписать историю. "Вот уже 75 лет как наша белорусская земля не знает войны. Этот подарок мы заслужили ценой невероятных жертв, мужества и героизма прадедов. Наша земля усеяна памятниками - молчаливыми свидетелями тех страшных событий. Чтобы мы, живые, помнили. И Беларусь помнит. Советские бойцы отдали свои жизни, чтобы у нас сейчас это все было. Чтобы у нас была жизнь", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны актив союза молодежи примет участие в более чем 150 памятных мероприятиях: митингах-реквиемах, возложениях венков и цветов к мемориалам и братским могилам, авто- и велопробегах, экскурсиях в музеях и памятных местах. С учетом эпидситуации некоторые проекты реализуются в социальных сетях, например, интернет-челлендж "75 песен о войне", конкурсы эссе и стихов. В онлайн-формате пройдут также открытые диалоги и литературные гостиные.-0-