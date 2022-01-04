Воронова: люди активно используют возможность высказать предложения в общественных приемных

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди активно используют возможность высказать свои предложения в общественных приемных и на горячих линиях. Об этом заявила сегодня председатель Центральной районной организации г.Минска Республиканской общественной организации "Белая Русь" Наталья Воронова на диалоговой площадке "Конституционная реформа как правовой фундамент независимой Беларуси" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Диалоговые площадки мы проводим регулярно, ищем те горячие темы, которые тревожат общество. Сейчас наше внимание сконцентрировано на обсуждении проекта изменений и дополнений в Конституцию. С 30 декабря 2021 года во всех населенных пунктах, где есть "Белая Русь", функционируют общественные приемные, где люди могут высказать свои мнения и предложения. После все это будет саккумулировано и передано разработчикам новой редакции", - сказала Наталья Воронова.

По словам Натальи Вороновой, люди активно используют возможность высказать свои предложения в ходе работы общественных приемных и горячих линий. Среди наиболее животрепещущих тем - вопросы, касающиеся определения брака, семьи, главенства международного права над правом Республики Беларусь. "В обществе произошла кристаллизация ценностей, которые надо закрепить, - суверенитет, сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Кроме того, изменились геополитические условия. Едва появившись в публичном доступе, проект Конституции вызвал огромный интерес у населения, ведь Основной закон затрагивает практически все сферы жизнедеятельности общества и государства. Главная цель Конституции - отстаивание интересов страны, сохранение социальной ориентированности, внутренней политики, закрепление в приоритете потребностей граждан. В этом плане диалоговые площадки позволяют разъяснить поправки, поскольку многие нюансы людям неизвестны", - добавила она.

Сегодня на диалоговой площадке рассматривается предстоящая конституционная реформа: изменения, предлагаемые для внесения в Основной закон государства, организация и проведение республиканского референдума в феврале 2022 года. Мероприятие проходит с участием депутатского корпуса, Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, администрации Центрального района Минска, членов РОО "Белая Русь".

Организатором выступает центральная районная организация Минска РОО "Белая Русь".-0-