Восемь сортов и гибридов томата черри и острого перца создали в БГСХА

30 декабря, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Научные сотрудники Белорусской государственной сельскохозяйственной академии создали 8 сортов и гибридов томата черри и острого перца. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии учебного заведения, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Добродькин.

"Сотрудники нашей кафедры совместно с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси создали 3 гибрида и 2 сорта томата черри, а также 3 гибрида острого перца, - рассказал доцент. - Они прошли полный цикл испытаний на хозяйственную полезность и включены в государственный реестр сортов 2022 года. Это значит, что теперь их можно выращивать в производственных условиях, на фермерских хозяйствах, а также покупать для частного использования".

В числе гибридов томата черри - "Артемон", "Базилио" и "Пьеро". Все они предназначены для защищенного грунта и идут с пометкой F1. Также районировано 2 сорта томата черри - желто-оранжевый "Золотая лира" и красный "Красуня". Они дают хороший урожай (до 5,5 кг на кв.м), подходят для возделывания на частных приусадебных участках и фермерских хозяйствах.

"В нашем ассортименте большинство сортов черри - красные, но сейчас мы решили добавить к внешнему виду плодов и другие яркие краски - так получилась "Золотая лира", - уточнил Михаил Добродькин. - Этот томат отличается высокими вкусовыми качествами - он очень сладкий. Что касается "Красунi", то здесь мы поработали над формой и получили мелкий овальный плод".

Прошли сортоиспытания и внесены в реестр 3 высокоурожайных гибрида острого перца, которые предназначены для частного сектора и фермерских хозяйств. Овощная культура отличается по содержанию специального вещества капсаицина, которое определяет ее остроту. Так, "Василек" и "Захар" характеризуются слабо острым вкусом, "Дыдыш" - острым. Гибриды идут с пометкой F1 и позволяют собрать урожай до 4 кг на кв.м.

"За последние годы на кафедре сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии районировано более 40 высокоурожайных, экологически стабильных гибридов и сортов томата для открытого и закрытого грунта, а также сладкого и острого перца, - подчеркнул Михаил Добродькин. - Так, БГСХА реализует оптом и в розницу более 20 своих сортов и гибридов, которые стабильно пользуются спросом у населения. Заявленные свойства этих культур прошли проверку временем, покупатели их знают и любят".

В настоящее время под руководством академика Александра Кильчевского продолжается работа по повышению качественных характеристик сорта. В частности, сотрудники кафедры вместе с Институтом генетики и цитологии трудятся над созданием томатов с антоцианами - мощными антиоксидантами, которые помогают бороться даже с раковыми заболеваниями. Ученые выявляют полезные аллели генов, способствующих накоплению в овощной культуре нужных веществ - например, ликопина и антоцианов. Стоит задача сделать плод максимально полезным для потребителя.

"В скором времени, уже в следующем году, мы будем испытывать новые гибриды - у нас появятся черные, оранжевые и даже полосато-черные плоды томатов, - поделился планами Михаил Добродькин. - Их отличает повышенное содержание антоцианов, каротиноидов, витамина С и, естественно, внешний вид - размер, форма и цвет. Сегодня мы все ориентируемся на покупателя, который требует большего ассортимента и разнообразия".-0-