Воскресенский: народу важно прежде всего сохранение социальной направленности государства

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общение с населением Беларуси показывает, что в проекте новой Конституции для них первостепенную важность имеет то, чтобы в основном законе была закреплена социальная направленность государства. Об этом заявил во время круглого стола на телеканале "Беларусь 1" политик, член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, сообщает БЕЛТА.

По стране уже начали работу общественные приемные, проходят встречи с населением, на которых обсуждаются предложенные изменения в Конституцию Беларуси. Что важно для того, чтобы донести до населения суть общественного договора между народом и государством. На днях в Пинске такая встреча собрала порядка 300 горожан. "Люди подчеркивали, что очень важно сохранить ее (Конституции - прим. БЕЛТА) социальную направленность. Мы, политики, постоянно говорим о правах, свободах, о каких-то политических партиях, их возможности баллотироваться в парламент. Но людей волнует только социальная направленность. Они хотят, чтобы этот курс, социально-экономический, нашей страны сохранился", - отметил Юрий Воскресенский.

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов пояснил, почему так происходит. "Наши граждане привыкли к определенному уровню гарантий. Это идет еще со времен Советского союза. И когда Беларуси стала самостоятельным государством, она приняла это наследие. Задача была - сохранить промышленный потенциал, потенциал в сфере здравоохранения, образования. Это позволяло сохранить уровень гарантий", - сказал он. И подчеркнул, что в этой части изменений в Конституцию предложено немного. Главное - сохранено социально-правовое государство.

Над проектом среди прочих работали профессионалы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки, промышленности, сельского хозяйства - чтобы в законодательстве "идти от жизни, от земли". "Забота о материнстве и детстве, о семье - все это пронизывает новые нормы Конституции", - подчеркнул Вадим Ипатов.

"На встречах с людьми мы увидели что у них нет интереса к публичной политике как таковой. У них есть, прежде всего, боязнь за вот этот социальный контракт, желание, чтобы он продолжался", - добавил Юрий Воскресенский.

Также, по его словам, людей на встречах волнует, не будет ли вследствие изменений какой-то разбалансировки ситуации в стране. И они беспокоятся о том, как будет распределена власть, кто придет на смену нынешнему Президенту.

"Для этого вводится специальный механизм в виде Всебелорусского народного собрания как высшего проявления не только воли белорусского народа, но, можно сказать, и гражданского общества", - сказал Юрий Воскресенский.-0-