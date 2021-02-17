Воскресенский о Бабарико: неверно противопоставлять себя суду

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неверно противопоставлять себя суду, заявил политолог Юрий Воскресенский журналистам перед началом судебного разбирательства по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание проходит в суде Московского района Минска. По словам Юрия Воскресенского, толпы людей у входа в суд он не заметил. "Людей очень мало. Я прошел спокойно. Хотя пришел достаточно поздно, в 10.15. Люди заняты своими делами. Наверное, уже не так интересен этот процесс", - сказал он.

Политолог прокомментировал последнее заявление Бабарико, появившееся в интернете. "Я всегда очень корректно отзываюсь о Викторе Дмитриевиче. Но тут невооруженным глазом видно, что человек считает себя мессией. То есть, возможно, ему надо участвовать не в политической, а религиозной деятельности. Что касается уголовного дела, я не знаю, о чем можно говорить и как доказывать свою невиновность, если вся твоя команда пошла на сотрудничество со следствием, рассказала обо всех фактах преступной деятельности, заключила досудебные соглашения. Даже с тактической точки зрения это просто неверно противопоставлять себя суду", - отметил он.

Юрий Воскресенский ответил на вопрос журналистов о том, чтобы он хотел сказал Бабарико. "Если бы была такая возможность, я бы сказал: зачем ты нас во все это втянул? Если ты шел побеждать, то иди побеждай. А если шел как Лаевский проиграть, так не надо было это все начинать", - заключил он.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" началось сегодня. 4 февраля прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн

В связи с эпидситуацией приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению социального дистанцирования при размещении людей в зале судебного заседания. Так, согласно рекомендациям Минздрава необходимая дистанция между посетителями предусмотрена не менее 1-1,5 м друг от друга. Для обеспечения общественного порядка органами внутренних дел предприняты необходимые меры безопасности.-0-