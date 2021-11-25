Воскресенский: проект изменений в Конституцию отвечает общественному запросу и современным реалиям

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в Конституцию Беларуси отвечает общественному запросу и современным реалиям. Такое мнение высказал журналистам директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский после совместного заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, сообщает БЕЛТА.

"Проект абсолютно отвечает общественному запросу и современным реалиям", - заявил Юрий Воскресенский.

Он рассказал, что сейчас, после того как над проектом документа поработали и Конституционная комиссия, и рабочая группа экспертов, он еще некоторое время будет дошлифовываться. Затем проект обновленного Основного закона страны вынесут на общественное обсуждение.

В то же время, считает политолог, поправки будут носить лишь стилистический характер. "Этот текст полностью структурирован, от первой до последней буквы. Очень хорошо прописаны переходные положения. Все государственное устройство проходит красной нитью через всю Конституцию, то есть нет никаких разночтений, как в первоначальном проекте", - подчеркнул он.-0-