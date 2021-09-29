Воскресенский: руками убийцы сотрудника КГБ фактически управляли идеологи беглой оппозиции

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руками убийцы сотрудника Комитета государственной безопасности фактически управляли идеологи беглой оппозиции. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"События, которые произошли у нас вчера, связанные с убийством сотрудника Комитета госбезопасности, говорят о том, что уже не до шуток", - подчеркнул Юрий Воскресенский.

По его мнению, в этой трагедии руками убийцы фактически управляли "идеологи беглой оппозиции". "Посмотрите, к чему призывал публично Латушко на недавнем конгрессе белорусов в Вильнюсе. Он призвал белорусов к ведению партизанской борьбы. Непонятно, с кем, непонятно, во имя чего. Но фактически, чтобы белорусы убивали белорусов. Вся вина за эти жизни, которые вчера судьба отняла у родных, лежит, с моей точки зрения, на Латушко, Тихановской, Цепкало, боевике Прокопьеве и всей этой публике", - убежден политолог.

"Семена ненависти, которые они год сажали, уже взошли. И эту плантацию надо немедленно ликвидировать в кратчайшие сроки. В этом важно участие всего гражданского общества", - добавил Юрий Воскресенский.-0-