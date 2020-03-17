ВОЗ: ограничения на перемещение людей и товаров не являются эффективной мерой в борьбе с инфекциями

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий. Об этом говорится в заявлении странового офиса ВОЗ в Беларуси в отношении COVID-19, размещенном на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран.

По мнению ВОЗ, введение значительных ограничений на международные перевозки может быть оправдано в начале вспышки, поскольку может дать странам необходимое время для оперативного принятия эффективных мер по обеспечению готовности. Всемирная организация подчеркивает, что такие ограничения должны вводиться только на основании тщательной оценки риска, быть соразмерными риску для здоровья населения, действовать непродолжительное время и регулярно пересматриваться по мере развития ситуации.

Вместе с тем предотвратить передачу инфекции и спасти человеческие жизни могут активное тестирование, выявление случаев и отслеживание контактов в сочетании с мерами социального дистанцирования, мобилизации местных сообществ и укрепления систем здравоохранения.

В этой связи ВОЗ выражает солидарность и поддержку Беларуси в реализации мер, предпринимаемых ею в настоящее время для борьбы с COVID-19. "Мы высоко ценим своевременный и обоснованный подход системы здравоохранения Беларуси к этой чрезвычайной ситуации. Значительные усилия и ресурсы системы здравоохранения были направлены на раннее выявление случаев заражения COVID-19 с использованием лабораторной диагностики, изоляцию, оказание помощи пациентам и отслеживание контактов", - говорится в заявлении. При этом в нем подчеркивается, что это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ, для того, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Организация также с благодарностью отмечает открытость Беларуси в обмене информацией по COVID-19 и своевременное предоставление отчетности ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, что очень важно для координации усилий всех стран в глобальном масштабе. "Мы с удовлетворением отмечаем регулярное предоставление Министерством здравоохранения Беларуси информации о развитии ситуации, рекомендуемых мерах защиты и предпринимаемых мерах населению страны", - говорится в заявлении.

На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью, основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ, подчеркивает организация.

Вместе с тем ВОЗ чрезвычайно озабочена угрожающим и быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и сопутствующим этому негативным социально-экономическим воздействием на общества и страны. Поэтому организация призывает все страны подготовить кадровые ресурсы и службы здравоохранения к возможному дальнейшему росту и распространению COVID-19. Нужно быть готовыми к реагированию на различные варианты развития ситуации, принимая во внимание, что универсального подхода не существует. Всемирная организация призывает оценивать уровень риска, введенные меры и приемлемость этих мер для общества. Важно оперативно проводить необходимые мероприятия в адекватном масштабе для прекращения или снижения темпов передачи COVID-19 при сведении к минимуму экономических, общественных и социальных последствий.-0-