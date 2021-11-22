ВОЗ передаст помощь беженцам на границе несколькими партиями

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь беженцам на границе от ВОЗ поступит несколькими партиями. Об этом сегодня журналистам сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

Ханс Клюге отметил, что вместе с ним посещает Беларусь высокопредставительная команда экспертов ВОЗ, прибывших в страну за несколько дней до него. За это время эксперты успели провести ряд визитов и оценок, а также организовать поставку первых партий необходимых медикаментов, медицинских приспособлений, гигиенических наборов и т.д.

"Это только первые партии из многих, которые последуют, поскольку есть очевидная необходимость поставлять и медикаменты, которые нужны мигрантам для лечения хронических заболеваний, и гигиенические наборы, и средства индивидуальной защиты. Мы работам с Белорусским Красным Крестом, а также другими агентствами и системами ООН, которые присутствуют в стране", - сказал Ханс Клюге.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения выразил признательность правительству Беларуси за возможность организовать этот визит. "Более того, у меня был доступ к логистическому центру и к мигрантам, с которыми я абсолютно без всяких ограничений общался. Цель моей миссии - удостовериться в тех условиях, в которых находятся люди, оценить потребность в дополнительных мерах и мероприятиях, которые необходимы для охраны здоровья", - отметил Ханс Клюге. Он подчеркнул, что как глава Европейского регионального бюро ВОЗ должен следить за тем, чтобы выполнялось основополагающее право человека - право на здоровье.

"Есть сложности, которые необходимо решать, поэтому сегодня будем общаться с министром здравоохранения, губернатором области, руководством Белорусского Красного Креста, представителями системы ООН, чтобы выработать конкретный план действий и мероприятий по улучшению условий и удовлетворению первоочередных потребностей (беженцев. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Ханс Клюге. Он пояснил, что речь идет, в частности, об организации душевых.

Кроме того, Ханс Клюге поблагодарил министра здравоохранения Дмитрия Пиневича за возможность посетить несколько учреждений здравоохранения Гродно, а также руководителей этих медучреждений за то, что продолжают оказывать высококлассную помощь всем, в том числе беженцам и их детям. "Убедиться в этом - было одной из ключевых задач моего визита", - заключил он.-0-