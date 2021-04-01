ВОЗ призвала правительства обратить внимание на проблему диабета

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения призвала правительства обратить внимание на проблему диабета, сообщила профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм", доктор медицинских наук Алла Шепелькевич на круглом столе в БЕЛТА "Внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний".

В честь 100-летия со дня открытия инсулина по инициативе Международной федерации диабета, Всемирной федерации сердца (в этой подготовке также участвовала и Беларусь) было инициировано обращение к экспертам Всемирной организации здравоохранения. Исполнительный комитет ВОЗ 21 января рассмотрел доклад о политической декларации третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в которой акцент был сделан на диабет.

Алла Шепелькевич отметила, что на диабет как проблему общественного здравоохранения обратили внимание правительства многих стран.

"С середины 2000 годов это первое официальное обращение именно к диабету. Международное сообщество призвало правительства всех стран обратить пристальное внимание на проблему профилактики и лечения этого заболевания", - сказала она.-0-

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