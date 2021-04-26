ВОЗ рекомендует соблюдать интервал в 2-4 недели между прививками от COVID-19 и другими вакцинами

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ рекомендует соблюдать интервал в 2-4 недели между введением вакцины от COVID-19 и любой другой вакцины. Такая информация содержится в рекомендациях для специалистов по вакцинации против COVID-19 с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак, размещенных на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Данные по одновременному введению вакцины от COVID-19 с другими вакцинами в настоящее время отсутствуют. ВОЗ рекомендует странам продолжить проведение исследований по иммуногенности и безопасности при одновременном применении различных вакцин. При накоплении достаточного объема данных ВОЗ даст рекомендации по этому вопросу.

"До получения таких данных следует соблюдать минимальный интервал в 2-4 недели между введением вакцины от COVID-19 и любой другой вакцины", - говорится в рекомендациях.

Также отмечается, что вакцины, как и любое другое лекарственное средство, могут вызывать аллергические реакции разной степени тяжести - от легких до тяжелых - у людей с очень высокой чувствительностью к активному веществу или любому из компонентов вакцины. Данные по безопасности, полученные в ходе клинических испытаний, не указывают на какой-либо повышенный риск развития аллергической реакции. Однако, учитывая ограниченное количество доз вакцин, введенных к настоящему моменту, очень редкие аллергические реакции (менее 1 случая на 10 тыс. вакцинированных) все же нельзя исключить.

В качестве общего правила при использовании любых вакцин, вводимых парентерально, должно быть обеспечено незамедлительное оказание медицинской помощи, если это потребуется, и гарантировано наблюдение после вакцинации в течение не менее 30 минут.-0-