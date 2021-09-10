ВОЗ: в период пандемии важно уделять внимание предотвращению самоубийств

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. Такая информация со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения размещена на сайте Минздрава по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств, сообщает БЕЛТА.

По статистическим данным ВОЗ, каждая сотая смерть в мире - это результат самоубийства. "После долгих месяцев пандемии COVID-19 особенно важно уделять внимание предотвращению самоубийств, поскольку до сих пор существуют многие факторы риска - отсутствие работы, стресс, связанный с финансовыми проблемами, социальная изоляция", - говорится в сообщении.

ВОЗ напоминает, что число самоубийств может сильно отличаться в разных возрастных группах, странах, регионах. Больше всего самоубийств регистрируется в Африке, меньше всего - в регионе Восточного Средиземноморья.

Наиболее характерный возраст для совершения самопокушения - около 45 лет, проблема распространена также среди молодых людей в 15-29 лет. В группу повышенного риска попадают люди пожилого возраста, в особенности те, которые имеют серьезные соматические заболевания или страдают от одиночества.

Главной целью проведения Всемирного дня предотвращения самоубийств является активизация деятельности мировой общественности для снижения уровня суицидов и суицидальных попыток (парасуицидов) среди населения во всех странах посредством проведения мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения.

В Беларуси реализуются комплексные мероприятия по профилактике суицидального поведения. Это предусмотрено подпрограммой 3 государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы. Профилактическая работа проводится с различными категориями населения, в том числе с детьми и подростками.

Получить экстренную психологическую помощь, в том числе анонимно, можно по телефонам службы экстренной психологической помощи "Телефон доверия". Здесь работают высококвалифицированные специалисты в области психологии и психотерапии. Номера телефонов указаны на сайте Минздрава.-0-