Возле всех спортивных объектов II Европейских игр будут парковочные места для инвалидов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парковочные места для инвалидов организуют возле всех спортивных объектов II Европейских игр в Минске на расстоянии не более 350 м от входов. Об этом сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович в пресс-центре БЕЛТА.

Почти 1,9 тыс. людей с инвалидностью в Минске систематически занимаются спортом и физкультурой, используя возможности приспособленных для их нужд объектов. Но еще больше людей, возможно, захотят стать зрителями соревнований во время II Европейских игр. Поэтому спортивные объекты готовятся дополнительно - совершенствуются их элементы безбарьерной среды, при необходимости будет организовано сопровождение волонтерами людей с различной формой инвалидности.

"Спортивные объекты находятся в завершающей стадии подготовки к проведению игр, - сказала Жанна Романович. - На всех объектах запланированы стоянки для спецавтотранспорта. И они будут иметь парковочные места для инвалидов-колясочников, которые будут расположены на расстоянии 150-350 м от входов в здания".

В "Минск-Арене" даже спроектирован специальный подиум для размещения зрителей, имеющих инвалидность. На велодроме этого спортивного комплекса для них отведены места на трибуне С (8 ряд для инвалидов-колясочников). Для просмотра баскетбола в Palova Arena зона для колясочников организована на уровне соревновательной площадки.

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