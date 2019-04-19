Возможность обучения студентов из Узбекистана и Кыргызстана прорабатывают в БарГУ

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский государственный университет прорабатывает возможность обучения студентов из Узбекистана и Кыргызстана. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил проректор по воспитательной работе Барановичского государственного университета Павел Попко, комментируя Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию.

"С вузами Узбекистана и Кыргызстана мы уже сотрудничаем. Сейчас активно прорабатываем вопрос, чтобы жители этих стран у нас обучались. Планируем, что они смогут приехать уже в новом учебном году. Там высоко ценится белорусское образование в целом, фундаментальность высшего образования в частности. Мы готовы работать и в дистанционной форме, актуален студенческий и преподавательский обмен, - отметил Павел Попко. - Наш научный потенциал востребован и в Европе. Преподаватели университета по программе Erasmus+ читают лекции в Латвии, Литве, Польше".

В БарГУ обучаются около 370 иностранных студентов из девяти государств, в том числе из Туркменистана, Китая, Грузии, Нигерии, Камеруна, Азербайджана.

Проректор добавил, что в вузе постоянно совершенствуются подходы к образовательному процессу. "В университете заложены подходы опережающего образования. При подготовке специалистов ориентируемся на потребности 2030 года, чтобы они были конкурентоспособны с роботами. Во многом это обеспечит умение неординарно, творчески мыслить. В университете такая работа построена, действует школа инновационного профессионального мышления. Думаю, мы готовы к выполнению поставленных Президентом задач", - сказал Павел Попко.

В Барановичском госуниверситете обучаются около 3,5 тыс. студентов. Высшее образование молодые люди получают по 25 специальностям на четырех факультетах: педагогики и психологии, славянских и германских языков, экономики и права, а также инженерном факультете.-0-