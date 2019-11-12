Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии

12 ноября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Отслужившим в армии молодым людям могут предоставить возможность получить скидку на платное обучение при определенных условиях. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков сегодня на семинаре для руководителей республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что в 2020 году будет и дальше развиваться система социальной защиты военнослужащих срочной военной службы. В частности, планируется решить вопрос с "предоставлением скидок на обучение на платной основе в государственных учреждениях образования при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 баллов". Также прорабатывается предоставление первоочередного права на обслуживание в государственных организациях здравоохранения и скидки в 25% на платные медицинские услуги для лиц, получивших травмы (ранения, контузии) при исполнении обязанностей военной службы в период срочной военной службы.

"Кроме того, за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, сохранится право пользования жилыми помещениями государственного жилого фонда в общежитии, предоставленными этим военнослужащим в связи с трудовыми отношениями, на весь период срочной военной службы. Проект этого правового акта будет внесен на рассмотрение главы государства до конца текущего года", - сказал Андрей Равков.-0-

Более 500 человек изъявили желание служить в IT-роте за время ее существования Министерство обороны активно внедряет инновационные информационно-коммуникативные технологии в систему обеспечения военной безопасности. Пример тому - создание и максимальное задействование роты информационных технологий.

Белорусская армия планирует закупить противотанковые ракеты "Атака" в 2020-2021 годах "В 2020-2021 годах планируется закупка и поставка ПТУР "Атака", разработанной на базе ракеты 9М114 комплекса "Штурм". Ракета предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО и вертолетов на дальностях до 6 км", - сказал министр обороны Андрей Равков.

Звено закупленных в России истребителей Су-30СМ в ближайшие дни прибудет в Беларусь - Равков "По государственному оборонному заказу осуществляется поставка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Завтра днем планируется посадка двух истребителей на аэродроме в Барановичах", - сказал министр обороны Андрей Равков.