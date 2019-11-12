Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии

12 ноября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Отслужившим в армии молодым людям могут предоставить возможность получить скидку на платное обучение при определенных условиях. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков сегодня на семинаре для руководителей республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил, что в 2020 году будет и дальше развиваться система социальной защиты военнослужащих срочной военной службы. В частности, планируется решить вопрос с "предоставлением скидок на обучение на платной основе в государственных учреждениях образования при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 баллов". Также прорабатывается предоставление первоочередного права на обслуживание в государственных организациях здравоохранения и скидки в 25% на платные медицинские услуги для лиц, получивших травмы (ранения, контузии) при исполнении обязанностей военной службы в период срочной военной службы.
"Кроме того, за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, сохранится право пользования жилыми помещениями государственного жилого фонда в общежитии, предоставленными этим военнослужащим в связи с трудовыми отношениями, на весь период срочной военной службы. Проект этого правового акта будет внесен на рассмотрение главы государства до конца текущего года", - сказал Андрей Равков.-0-