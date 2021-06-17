Врач года: помогая пациенту избежать операции, испытываю состояние адреналиновой радости

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий научный сотрудник лаборатории заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков, который в этом году определен победителем в конкурсе "Врач года" в номинации "Врач-хирург", поделился с корреспондентом БЕЛТА эмоциями в связи с получением заслуженной награды.

Дмитрий Кимович более 30 лет занимается ортопедическими деформациями позвоночника у пациентов всех возрастных групп. По этому направлению он специалист экспертного уровня. В РПНЦ травматологии и ортопедии врач работает с 1982 года, куда был направлен по распределению сразу после окончания лечебного факультета Минского государственного медицинского института. Сегодня он член общества травматологов-ортопедов Беларуси, ассоциации хирургов-вертебрологов России (RASS).

"Мне приятно получить эту награду. Считаю, что это и показатель уровня для учреждения, в котором я работаю почти 40 лет. Кстати, я уже второй, кто получил ее в нашем РНПЦ. Первым в 2018 году был Александр Эдуардович Мурзич. Хочу заметить, что в Беларуси, в частности, среди моих коллег очень много серьезных достойных профессионалов, которые не то чтобы претендовать, а достойны подобной награды", - отметил Дмитрий Тесаков.

Ведущий научный сотрудник лаборатории считает медицину "определенным видом искусства, штучной работой". Будучи одним из лучших и особых хирургов страны, он уверен, что подход к каждому пациенту должен быть строго индивидуальным, а до проведения оперативного вмешательства следует задействовать все ресурсы консервативного лечения.

"Не всех пациентов с деформациями позвоночника нужно сразу или только оперировать, большинство из них можно довольно успешно вести консервативно, используя доступные ресурсы, в том числе корсетное лечение, - считает врач года. - Не меньший эффект адреналиновой радости дают случаи, когда ты не прооперировал пациента, а, наоборот, увел его от этого лечения, получив оптимальный результат, не травмируя позвоночник хирургически".

Весь прошлый год для специалистов РНПЦ был особенный. "Мы не закрывались как специализированное учреждение по травматологии и ортопедии. Наш центр продолжал работать как ортопедо-травматологическое учреждение, дополнительно взяв на себя пациентов столицы и Минской области. Большая плановая хирургия, которую можно отложить, естественно, по возможности была остановлена, но определенные операции все равно проводились - ряд пациентов не могли долго ждать. В режиме ковид-напряжения мы работали весь год и продолжаем это делать сегодня", - сказал он.

К слову, в РНПЦ работало специализированное отделение (не инфекционное, а ортопедо-травматологическое для ковид-инфицированных пациентов), аналогов которого, судя по всему, в мире не было. "Второе нейрохирургическое отделение на 40 коек было переформатировано для приема пациентов, у которых одновременно были ортопедо-травматологическая патология и COVID-19. Более того, у нас в реанимационном отделении для подобных пациентов параллельно работал и созданный специализированный блок, для чего дополнительно была переоборудована половина операционного отделения", - рассказал Дмитрий Тесаков.

Несмотря на сложный ковидный год, удалось выполнить в срок программу Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника". Проведены клинические испытания имплантируемых металлоконструкций - разработанных спинальных систем. А так называемыми пациентами-добровольцами были дети младшего школьного и предшкольного возраста с прогрессирующими тяжелыми врожденными деформациями позвоночника, где хирургическое лечение откладывать было нельзя из-за провокации риска развития неврологических спинальных осложнений.

"Это первая большая научно-практическая программа в области медицины, которая прошла в рамках Союзного государства, - отметил ведущий научный сотрудник лаборатории. - Сейчас мы на этапе освоения и внедрения разработанной технологии, ее продвижения в образовательном аспекте для врачей-специалистов, а также продвижения созданной продукции - новых спинальных систем, модульных конструкций эндокорректоров-фиксаторов позвоночника, на которые уже получены регистрационные удостоверения".

Говоря о таких результатах, Дмитрий Тесаков, впрочем, заметил: он, как и некоторые его коллеги, выполняют операции у пациентов всех возрастных групп с деформациями позвоночника давно. "Не значит, что до разработанных в рамках союзной программы систем нам нечем было работать. Мы действительно имеем очень большой опыт в этом направлении, поэтому нами и заинтересовались российские партнеры", - сказал он.

"В итоге мы получили те конструкции-импланты, которые будут в нашем арсенале на рабочем операционном столе. До этого использовали другие технические средства. Благодаря новым системам появилась возможность скомплектовать необходимую конструкцию, которая предназначена для конкретного пациента с учетом его индивидуальных анатомических параметров и варианта врожденной деформации позвоночника, а значит, и получить оптимальный и эффективный результат хирургического лечения", - добавил Дмитрий Тесаков.-0-