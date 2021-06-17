Врач года: помогая пациенту избежать операции, испытываю состояние адреналиновой радости

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 июня 2021
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:50 НАН Беларуси придает особое значение развитию сотрудничества с Турцией - Гусаков Общество
17:49 Япония может отказаться от зрителей на Играх при ухудшении эпидситуации Спорт
17:44 В Гомельской области активизировали вакцинацию от COVID-19 в агросекторе Регионы
17:36 Каноистка Елена Ноздрева выиграла чемпионат Беларуси на дистанции 200 м Спорт
17:34 В Витебской области физлицам дополнительно начислено Br3,4 млн по итогам декларационной кампании Регионы
17:25 Патриотический автомарш из Красноярска прибыл в Могилевскую область Регионы
17:15 Вдоль дорог Гомельской области с начала 2020 года высадили более 5 тыс. деревьев и кустарников Регионы
17:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949 Общество
17:11 Купание детей ограничено на трех водоемах Брестской области Регионы
17:06 Столичные спортсмены выиграли эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
17:03 Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников В мире
17:03 Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле Общество
17:03 Брошенные и забытые - как Минск очищают от автохлама Регионы
17:02 Беларусь и Россия заинтересованы укреплять прямые контакты между учреждениями образования - Карпенко Общество
17:01 В Новогрудке женщина пыталась купить лекарства по поддельным рецептам Происшествия
16:56 Минюст рассказал о документах, срок действия которых продлен Общество
16:52 Врач года: помогая пациенту избежать операции, испытываю состояние адреналиновой радости Общество
16:50 Гомельчанина приговорили к 3 годам колонии за призывы к насилию в отношении правоохранителей Происшествия
16:43 На пляже в Жлобине приостановлено купание Регионы
16:35 БГУ проведет цикл мероприятий в память о погибших в ВОВ сотрудниках Общество
16:31 ГАИ в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23 Общество
16:14 В Харькове произошло массовое отравление В мире
16:06 В Могилеве двое безработных похищали металлические элементы ж/д путей Происшествия
15:59 Житель Борисовского района украл из дачного дома электроинструменты на Br550 Происшествия
15:55 КГК: необходимо оценить эффективность налоговых льгот и усилить контроль за поступлениями в бюджет Экономика
15:50 Ващенко: в стране созданы все условия, чтобы волейболисты пробились на Олимпиаду Спорт
15:46 Головченко вручил медикам государственные награды Общество
15:42 Отработка ночной эвакуации и квест безопасности - в Витебском районе прошел рейд МЧС в летнем лагере Регионы
15:35 Футбольное поле обустроят в городском парке Малориты Регионы
15:34 В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов - депутат Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 июня 2021, 16:52

Врач года: помогая пациенту избежать операции, испытываю состояние адреналиновой радости

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий научный сотрудник лаборатории заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков, который в этом году определен победителем в конкурсе "Врач года" в номинации "Врач-хирург", поделился с корреспондентом БЕЛТА эмоциями в связи с получением заслуженной награды.

Дмитрий Кимович более 30 лет занимается ортопедическими деформациями позвоночника у пациентов всех возрастных групп. По этому направлению он специалист экспертного уровня. В РПНЦ травматологии и ортопедии врач работает с 1982 года, куда был направлен по распределению сразу после окончания лечебного факультета Минского государственного медицинского института. Сегодня он член общества травматологов-ортопедов Беларуси, ассоциации хирургов-вертебрологов России (RASS).

"Мне приятно получить эту награду. Считаю, что это и показатель уровня для учреждения, в котором я работаю почти 40 лет. Кстати, я уже второй, кто получил ее в нашем РНПЦ. Первым в 2018 году был Александр Эдуардович Мурзич. Хочу заметить, что в Беларуси, в частности, среди моих коллег очень много серьезных достойных профессионалов, которые не то чтобы претендовать, а достойны подобной награды", - отметил Дмитрий Тесаков.

Ведущий научный сотрудник лаборатории считает медицину "определенным видом искусства, штучной работой". Будучи одним из лучших и особых хирургов страны, он уверен, что подход к каждому пациенту должен быть строго индивидуальным, а до проведения оперативного вмешательства следует задействовать все ресурсы консервативного лечения.

"Не всех пациентов с деформациями позвоночника нужно сразу или только оперировать, большинство из них можно довольно успешно вести консервативно, используя доступные ресурсы, в том числе корсетное лечение, - считает врач года. - Не меньший эффект адреналиновой радости дают случаи, когда ты не прооперировал пациента, а, наоборот, увел его от этого лечения, получив оптимальный результат, не травмируя позвоночник хирургически".

Весь прошлый год для специалистов РНПЦ был особенный. "Мы не закрывались как специализированное учреждение по травматологии и ортопедии. Наш центр продолжал работать как ортопедо-травматологическое учреждение, дополнительно взяв на себя пациентов столицы и Минской области. Большая плановая хирургия, которую можно отложить, естественно, по возможности была остановлена, но определенные операции все равно проводились - ряд пациентов не могли долго ждать. В режиме ковид-напряжения мы работали весь год и продолжаем это делать сегодня", - сказал он.

К слову, в РНПЦ работало специализированное отделение (не инфекционное, а ортопедо-травматологическое для ковид-инфицированных пациентов), аналогов которого, судя по всему, в мире не было. "Второе нейрохирургическое отделение на 40 коек было переформатировано для приема пациентов, у которых одновременно были ортопедо-травматологическая патология и COVID-19. Более того, у нас в реанимационном отделении для подобных пациентов параллельно работал и созданный специализированный блок, для чего дополнительно была переоборудована половина операционного отделения", - рассказал Дмитрий Тесаков.

Несмотря на сложный ковидный год, удалось выполнить в срок программу Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника". Проведены клинические испытания имплантируемых металлоконструкций - разработанных спинальных систем. А так называемыми пациентами-добровольцами были дети младшего школьного и предшкольного возраста с прогрессирующими тяжелыми врожденными деформациями позвоночника, где хирургическое лечение откладывать было нельзя из-за провокации риска развития неврологических спинальных осложнений.

"Это первая большая научно-практическая программа в области медицины, которая прошла в рамках Союзного государства, - отметил ведущий научный сотрудник лаборатории. - Сейчас мы на этапе освоения и внедрения разработанной технологии, ее продвижения в образовательном аспекте для врачей-специалистов, а также продвижения созданной продукции - новых спинальных систем, модульных конструкций эндокорректоров-фиксаторов позвоночника, на которые уже получены регистрационные удостоверения".

Говоря о таких результатах, Дмитрий Тесаков, впрочем, заметил: он, как и некоторые его коллеги, выполняют операции у пациентов всех возрастных групп с деформациями позвоночника давно. "Не значит, что до разработанных в рамках союзной программы систем нам нечем было работать. Мы действительно имеем очень большой опыт в этом направлении, поэтому нами и заинтересовались российские партнеры", - сказал он.

"В итоге мы получили те конструкции-импланты, которые будут в нашем арсенале на рабочем операционном столе. До этого использовали другие технические средства. Благодаря новым системам появилась возможность скомплектовать необходимую конструкцию, которая предназначена для конкретного пациента с учетом его индивидуальных анатомических параметров и варианта врожденной деформации позвоночника, а значит, и получить оптимальный и эффективный результат хирургического лечения", - добавил Дмитрий Тесаков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
врачи награды
Новости рубрики Общество
Фото из архива НАН Беларуси придает особое значение развитию сотрудничества с Турцией - Гусаков
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949
Во время приема граждан. Фото из архива Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле
Фото Министерства образования Беларусь и Россия заинтересованы укреплять прямые контакты между учреждениями образования - Карпенко
Фото из архива Минюст рассказал о документах, срок действия которых продлен
Колледжи Минска
Главное
Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам
Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Кочанова: взаимоотношения Беларуси и Китая выстраиваются на уровне высокого доверия и уважения
Головченко вручил медикам государственные награды
Топ-новости
Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 - Пиневич
Законопроект о защите суверенитета и конституционного строя очень своевременный - Кубраков
Мезенцев: объединение потенциалов России и Беларуси позволяет решать актуальные задачи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949
Минский триатлон-2021. Дан старт крупнейшей в Беларуси гонке по триатлону
Мозырь примет фестиваль "Вытокі" с 24 по 26 июня
РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости
Жара в Беларуси будет нарастать
Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА 21 июня
Петровский: обсуждение белорусского кейса имеет противоположное видение в Москве и Вашингтоне
ГАИ в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23
В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов - депутат
Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле
Маркевич проведет 19 июня прямую телефонную линию
Минздрав рассказал о результатах оценки популяционного иммунитета населения к COVID-19
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.