Врач назвал наиболее частые травмы в новогоднюю ночь

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди травм, по поводу которых пациенты наиболее часто обращаются к травматологам в новогоднюю ночь, - разрывные травмы кисти, порезы, сообщил журналистам врач-травматолог-ортопед, младший научный сотрудник лаборатории травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Бакановский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наиболее часто в новогодние праздники к нам обращаются с травмами от петард - это разрывные травмы кисти. Очень часто приезжают с порезами, особенно женщины, которые готовят праздничный стол. Очень много людей приезжает в новогоднюю ночь после того, как упали по пути к торжественной елке: падают, травмируются и их потом привозят с травмами голеностопного, лучезапястного сустава", - сказал Андрей Бакановский.

При получении травмы медик порекомендовал звонить по номеру 103 - служба скорой помощи направит туда, где будет оказана квалифицированная помощь.

Что касается РНПЦ травматологии и ортопедии, учреждение в предстоящие праздники будет работать как всегда - круглосуточно. "В большие новогодние праздники наши команды будут усилены опытными специалистами", - добавил травматолог-ортопед.-0-

Зимой число обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза