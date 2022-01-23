Врач: обязанность заботиться о своем здоровье подразумевает ответственное отношение и к другим людям

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предложенное в проекте Конституции дополнение об обязанности заботиться о своем здоровье повысит ответственность людей. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный врач Столинской центральной районной больницы Виктор Мойсюк.

"Мы уже обсуждали с коллегами. Если в Конституции будет закреплена обязанность заботиться о своем здоровье, то это будет задача не только здравоохранения. Сам человек тоже будет нести ответственность. Это подразумевает ответственность за состояние своего здоровья и окружающих людей: родных и близких, коллег. Если посмотреть на предложение с преломлением на пандемию. Если обязан заботиться о здоровье, значит, должен вовремя сделать прививку, пройти диспансеризацию. То есть не подвергать опасности заражения других людей", - считает Виктор Мойсюк.

В пример собеседник привел отношение к коронавирусу. По словам главврача, он разделил бы людей на две группы. Первые серьезно относятся к своему здоровью, вовремя обращаются за помощью и выполняют рекомендации медиков. Представители второй группы занимают противоположную позицию. "В начале пандемии таких было больше. Есть люди с сильными религиозными убеждениями, которые живут по принципу "будет так, как бог даст". С ними очень сложно работать. Молодежь часто начитается фейков и как-то отрицательно относится, особенно к вакцинации. Со временем этот лагерь становится меньше: все-таки до людей доходит. Многие сами переболели, потеряли родных и близких. Люди начинают больше осознавать происходящее", - сказал Виктор Мойсюк.-0-