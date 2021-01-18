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18 января 2021, 21:01

Врач рассказала, как снизить влияние резкой смены погоды на самочувствие

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами вегетативной нервной системы, могут быть чувствительны к перемене погоды. Такая информация размещена на сайте Минздрава со ссылкой на заведующую лабораторией артериальной гипертонии РНПЦ "Кардиология", кандидата медицинских наук, доцента Ольгу Павлову, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в стране непривычно морозная погода с прогнозируемым последующим резким перепадом температуры воздуха и атмосферного давления. Это может стать причиной ухудшения самочувствия пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людей с пониженным артериальным давлением и астеновегетативными симптомами.

Как отметила Ольга Павлова, воздействие холода у пациентов с вазоспастической стенокардией может провоцировать приступы болей за грудиной, поэтому им не рекомендуется долго быть на открытом воздухе, следует всегда иметь с собой нитроглицерин. Она обратила внимание: резкий перепад атмосферного давления может быть самостоятельным погодным фактором, который способствует обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенное атмосферное давление сопровождается сухой безоблачной погодой, и ухудшение самочувствия происходит чаще у гипертоников. Пациенты жалуются на резкое повышение артериального давления, шум в ушах, частое сердцебиение, болевые ощущения в области сердца, повышение тревожности. В этих условиях рекомендуется принимать таблетки для снижения артериального давления и успокоительные. Если такие меры не принесут облегчения, необходимо обратиться к врачу. При этом может потребоваться интенсификация антигипертензивной терапии - увеличение количества и дозы лекарственных средств.

При понижении атмосферного давления, что сопровождается большим количеством осадков и хмурой погодой, у людей с обычно пониженным артериальным давлением может ухудшиться самочувствие. При этом они испытывают слабость, головокружение, тошноту и снижение работоспособности. В таких случаях гипотоникам можно выпить теплый крепкий чай с сахаром, а также принимать адаптогены: элеутерококк, лимонник, родиолу розовую, астрагал, женьшень, шиповник - в виде чая или экстракта в первой половине дня в 1-2 приема. Стойкий положительный эффект появляется, как правило, через 15-30 дней. "Следует помнить, что они могут вызывать повышение артериального давления и учащение сердцебиения, поэтому необходимо заранее проконсультироваться с врачом. Такие продукты, как укроп, чеснок, облепиха, имбирь, мед, также обладают адаптогенными свойствами", - добавила Ольга Павлова.

Людям с признаками дисфункции вегетативной нервной системы (головная боль, быстрая утомляемость, сонливость, нарушения ночного сна, тревожность) рекомендовано проводить сезонную профилактику адаптогенами в конце сентября - октября и в конце февраля.

В целом, по словам заведующей лабораторией, чтобы адаптировать организм к погодным условиям, надо больше бывать на свежем воздухе, чаще проветривать рабочие и жилые помещения. Также следует уменьшить физическую нагрузку, не носить тяжелые сумки, не затевать стирку или уборку квартиры, избегать наклонов и приседаний, поскольку это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Необходимо обратить внимание и на питание. Рекомендуется ограничить употребление мясных, жирных и мучных блюд, отдавая предпочтение простокваше, кефиру, творогу, рыбе, овощам и фруктам. Хорошо пить свежеприготовленные соки и морсы, при этом нужно избегать алкоголя, который провоцирует чрезмерную активацию симпатического отдела вегетативной нервной системы, тем самым усиливая сосудистый спазм, склонность к стенокардии, гипертоническим кризам и аритмиям.

"Если в дни повышенной метеоактивности вы вдруг почувствуете покалывание и онемение конечностей, боли в груди, отдающие в руку или лопатку, трудности в произношении слов и спутанность сознания, как можно скорее обратитесь к врачу. Это может свидетельствовать о развитии более серьезных и опасных для жизни состояний", - обратила внимание медик.-0-

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