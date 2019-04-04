Врачи-эндокринологи рассказали о факторах риска развития сахарного диабета второго типа

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи-эндокринологи сегодня в пресс-центре БЕЛТА рассказали о факторах риска развития сахарного диабета второго типа.

Как отметила заместитель главного врача Городского эндокринологического диспансера Минска Ольга Шишко, развитию заболевания способствует совокупность предрасполагающих факторов, так называемых факторов риска. Их знание помогает своевременно распознать заболевание и в некоторых случаях даже предотвратить его.

В частности, в числе факторов риска развития сахарного диабета - ожирение либо избыточная масса тела. "Следующий фактор - гиподинамия, то чем страдает современное общество в результате прогрессивно развивающихся технологий. Негативное воздействие на здоровье человека также оказывает неправильный режим питания, с недостаточным потреблением овощей и фруктов. Для женщин - это беременность плодом массой более 4 кг. Генетический фактор, если диабетом болеют ближайшие родственники", - сказала заместитель главного врача.

Чтобы уберечь себя от сахарного диабета, очень важно проводить профилактику еще до установления диагноза. Для этого необходимо: вести активный образ жизни и контролировать вес, употреблять продукты с большим содержанием пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника и понижают уровень холестерина. Кроме того, снижению содержания сахара в крови способствует любая физическая активность, а стрессы и курение наоборот снижают сопротивляемость организма к сахарному диабету. И, самое главное, после 40 лет необходимо постоянно контролировать уровень глюкозы в крови. Сдать анализ на сахар необходимо тем, кто имеет склонность к ожирению и ведет малоподвижный образ жизни.

В Беларуси на конец 2018 года зарегистрировано более 300 тыс. больных сахарным диабетом. Среди взрослого населения наиболее распространен сахарный диабет второго типа.-0-

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