Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 октября 2019
Минск Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:21 Беларусь и Германия думают о разработке стратегии сотрудничества - подробности визита Макея в ФРГ Политика
18:15 Футболистки "Минска" досрочно стали чемпионками Беларуси Спорт
18:13 Академия управления на научной конференции предложит инициативы по совершенствованию госслужбы Общество
18:02 Суд арестовал трех фигурантов дела о разрушении дамбы под Красноярском В мире
17:59 Как в Беларуси развивается возобновляемая энергетика Экономика
17:46 Шоколадные конфеты напечатали на 3D-принтере в Сингапуре Технологии
17:41 Союзные парламентарии обсудят совместные подходы к реабилитации чернобыльских территорий Общество
17:38 Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем Общество
17:36 Итоги недели на белорусском валютном рынке Экономика
17:23 Обвиняемый в убийстве младшего брата гомельчанин дал признательные показания Происшествия
17:21 ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент Политика
17:19 Беларусь рассчитывает на активизацию проекта по сборке двигателей для БелАЗа в Свердловской области Экономика
17:14 Лукашенко поздравил Президента Мозамбика с победой его партии на выборах и переизбранием на должность Президент
17:03 МИД предупреждает белорусских туристов о протестных акциях в Ливане Общество
17:01 Беларусь на молодежных Дельфийских играх стран СНГ представят 11 музыкантов Культура
16:59 Беларусь и Куба обсудят возможность создания СП в области логистики и машиностроения Экономика
16:56 Витебская область и провинция Шаньдун подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве Регионы
16:34 На погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено Br8,7 млрд Экономика
16:18 В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся Общество
16:14 Беларусь заинтересована в углублении инвестиционного сотрудничества со Словакией Экономика
16:13 Беларусь готова развивать сотрудничество со Свердловской областью в сельском хозяйстве и строительстве Экономика
16:11 Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций" Спорт
16:01 Около Br1,8 млрд планируется дополнительно направить в 2020 году на зарплаты бюджетникам Экономика
15:52 Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев Общество
15:50 Оркестр Михаила Финберга представит программу памяти Игоря Лученка в Марьиной Горке Афиша
15:41 В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти $60 Экономика
15:35 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 22-24 октября Регионы
15:29 Макей встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГ Политика
15:06 Экспериментальный центр для реабилитации наркозависимых сможет принимать до 30 пациентов одновременно Регионы
15:00 Белорусские военные проведут миротворческую операцию на учении в Таджикистане Общество
Все новости
Все новости
Общество
21 октября 2019, 17:38

Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем, сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практика краткосрочного консультирования уже начала внедряться в Беларуси. В частности, в Минске в одной из поликлиник используется уже больше года. Нашим центром наркологического мониторинга и превентологии подготовлены и к концу года выйдут в печать методические рекомендации по краткосрочному консультированию в отношении употребления алкоголя, которые основаны на рекомендациях ВОЗ", - сказал Алексей Кралько.

В планах - внедрить методику краткосрочного консультирования в практику врачей общей практики по всей республике. Предполагается, что буквально за 5-10 минут врач сможет выяснить, есть ли у пациента проблемное употребление алкоголя. При необходимости ему окажут помощь. Для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, разработан специальный тест AUDIT, добавил координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. Опросник состоит из десяти вопросов, три из которых задаются всем. С его помощью можно выявить раннюю стадию вредного употребления алкоголя еще задолго до развития зависимости, которая, впрочем, может и вовсе не развиться.

"К врачу общей практики не обращаются с тем, что много пьют. Пациенты приходят с другими жалобами: повысилось давление, сахарный диабет, слабость, плохой сон. Если у врача есть подозрение, что это может быть связано с употреблением алкоголя, рекомендуется прямо спросить у пациента об этом и дать соответствующий совет", - отметил представитель ВОЗ. Тем более что врачам общей практики дано право диагностики и назначения лечения при распространенных состояниях, к которым относится и употребление алкоголя (до развития зависимости). Подключать специалистов-наркологов следует в более сложных ситуациях, когда нужна более длительная и серьезная помощь.

С точки зрения ВОЗ не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Для обычного человека есть два пороговых значения. Вредным употреблением для мужчин является шесть стандартных единиц за один прием, для женщин - четыре. Если употреблять маленькими рюмками, то шестой тост для мужчин и четвертый для женщин - это уже опасность интоксикации. "Риск есть, но он минимален при употреблении алкоголя мужчинами - до 2 стандартных единиц, женщинами - до 1 стандартной единицы в день, при этом минимум два дня в неделю должен быть перерыв", - сказал Валентин Русович.

Стандартная единица - бокал или рюмка, которые содержат 10 г чистого алкоголя. В эквиваленте это, например, 35 мл крепкого спиртного напитка или 110-120 мл сухого вина.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
алкоголь врачи здоровье здравоохранение
Новости рубрики Общество
Фото из архива Академия управления на научной конференции предложит инициативы по совершенствованию госслужбы
Фото из архива Союзные парламентарии обсудят совместные подходы к реабилитации чернобыльских территорий
Фото из архива МИД предупреждает белорусских туристов о протестных акциях в Ливане
Фото из архива В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев
Фото из архива Белорусские военные проведут миротворческую операцию на учении в Таджикистане
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении
Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана
Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол
100 000 рублей разыграют уже завтра – присоединяйтесь в прямом эфире!
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Лукашенко: ЕАЭС состоялся, но есть масса проблем, особенно барьеры
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Уборка картофеля завершается в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана
В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
МИД предупреждает белорусских туристов о протестных акциях в Ливане
Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев
Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем
В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды
Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября
Галина Адамович: документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми
В Витебске и Витебском районе маршрутки будут возить переписчиков бесплатно
МТЗ расширяет учебную базу в России
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.