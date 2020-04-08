Врачи рассказали об отличиях гриппа и коронавирусной инфекции

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские врачи во время стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра рассказали об отличиях между гриппом и коронавирусной инфекцией, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич сообщил, что пути заражения и механизмы передачи близки. А сроки инкубационного периода отличаются. Если в случае гриппа это 2-3 дня, и клиническая картина проявляется обычно ярче (резко повышается температура, озноб, жар), то при коронавирусе - 6-7 дней, клинические признаки проявляются постепенно.

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