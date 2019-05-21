Время зажигать: уже в среду узнаем, какое название выбрали минчане самому красивому фонтану страны

Новый компьютеризированный мультимедийный фонтан, который появился в комплексе "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой, уникален. Такого в Беларуси еще не было. Накануне Первомая был проведен первый публичный пуск этого чуда, и стало ясно – Минск получил от крупнейшего белорусского застройщика компании Dana Holdings великолепный подарок!

В среду, 22 мая, в торжественной обстановке будет объявлено, какое же название выбрали минчане для нового фонтана. Праздник в честь этого события начнется на улице Жасминовой, рядом с аркой, венчающей пешеходный бульвар Пикассо, в 17.00, а продлится до позднего вечера!

Стартует праздник на улице Жасминовой, рядом с аркой, венчающей пешеходный бульвар Пикассо

Чем же необычен фонтан? Компания Dana Holdings, завершая строительство многофункционального комплекса "Маяк Минска", приняла решение подарить столице сложное гидротехническое сооружение, которого прежде не просто не видели в Беларуси – во всем мире считанные страны обладают подборными чудесами современных технологий! Дубай, Абу-Даби, Лас-Вегас – а теперь в этом ряду благодаря компании Dana Holdings еще и Минск!

Уникальность фонтана – в его сложнейшей технической начинке, которую разрабатывали испанские специалисты. Зрители увидят не просто струи – а яркое шоу, в котором вода, свет и звук создают единой яркое полотно размером 8 на 14 метров. На нем можно запускать любую видеоинформацию – например, познавательные фильмы о Беларуси, ролики о столице, о ярких событиях, которые происходят в городе и в стране.

Можно ли рисовать по воде? Оказывается, можно!

Управляет всей красотой фонтана специальная роботизированная система. Именно она подбирает комбинации струй, облаков, дымов, лазеров, подсветки и музыки. Более того, она даже способна учитывать скорость и направление ветра для выверенного формирования необходимых водных эффектов! Не случайно создатели называют свой фонтан "кибернетическим"! Конечно же, наиболее эффектно вся эта сказка выглядит вечером, в темное время суток, когда подсветка максимально ярка, краски полноценно сияют на водном экране, а музыка и видеоконтент создают чарующий эффект "умной" картинки и танцующей вокруг нее воды. Так что хотите увидеть настоящее чудо – проведите свободный вечер в "Маяке Минска"!

Хотите увидеть настоящее чудо - проведите свободный вечер в "Маяке Минска"!

Что ждет гостей? Не хочется раскрывать все карты, но здесь будет настоящий драйв! Организаторы предусмотрели программу, которая придется по вкусу как взрослым, так и детям, и будет объединять в себе концертные номера и анимацию, ярмарку и танцы, аквагрим и аэрографию – и это будет реально круто! А потом – часовой "живой" бесплатный концерт под открытым небом группы "Без билета", которая входит в тройку самых популярных в стране.

Сама церемония открытия состоится после 21.00 – когда на город опустятся прозрачные майские сумерки. Ведь оценивать все, на что способен новый феерический фонтан, лучше всего, конечно же, в темноте!

По словам вице-президента Dana Holdings Вибора Мулича, уникальный мультимедийный фонтан – лишь один из элементов современного градостроения, которыми крупнейший в Беларуси застройщик готов и впредь нас поражать и удивлять. Тонкий намек на то, что ждет нас в возводящемся многофункциональном комплекса "Минск Мир"? Возможно! Но "Минск Мир" еще строится, а праздник присвоения имени новому фонтану в "Маяке Минска" состоится уже в среду!

Вице-президент Dana Holdings Вибор Мулич

Не пропустите главное светское событие мая – шикарный концерт, яркий фестиваль и супер-технологичное шоу на одной площадке, в комплексе "Маяк Минска"! И вы первыми узнаете, какое название выбрали минчане для нового и самого современного городского фонтана!

Ставьте напоминалку: среда, 22 мая, начало в 17.00.

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