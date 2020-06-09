Вручение аттестатов пройдет в школах Беларуси 10-11 июня

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вручение аттестатов в торжественной обстановке пройдет в школах Беларуси 10-11 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В этом учебном году 9 классов оканчивают 86,6 тыс. учащихся, 11 классов - 52,6 тыс. школьников.

"Решение о формате мероприятия принимается конкретным учреждением образования, его руководителем с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом. Во время проведения мероприятий будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья обучающихся с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Кроме того, совместно с органами внутренних дел будет обеспечен правопорядок", - рассказали в пресс-службе.-0-