Все больше белорусок старше 40 лет становятся многодетными мамами

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все больше белорусок в возрасте 40-44 лет становятся многодетными мамами, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Так, у мам этой возрастной группы в 2018 году родилось свыше 2,2 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем было в 2010 году. Больше половины таких женщин (54%) стали мамами как минимум в третий раз. Это говорит о том, что с каждым годом многодетных семей в Беларуси становится больше.

Всего в 2018 году в стране родилось около 94 тыс. детей. Более 60% новорожденных - вторые, третьи и последующие дети в семье. Двойня родилась у 1042 мам. Средний возраст женщины при рождении ребенка в республике составил 29,4 года (в городской местности - 29,8, на селе - 28,2).

Что касается вступления в брак, то в минувшем году было заключено свыше 60,7 тыс. союзов. Решение о создании семьи белорусы с каждым годом принимают все позже. Мужчины женились в среднем в возрасте 28,1 года, женщины выходили замуж в 26 (в 2005-м 25,7 и 23,5 года соответственно). Основная доля союзов (92,8%) заключается между белорусами. С гражданами СНГ связали судьбу 5,2% белорусов, с жителями других стран - 1,8%. Были и иностранные пары (0,2%).

К слову, среди граждан старших возрастных групп (60 и более лет) в 2018 году заключено 739 браков (в 2010 году было 576).

Статистический обзор подготовлен к Международному дню семей. Праздник установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая. Учреждение такого дня способствует повышению статуса семьи и лучшему пониманию ее насущных проблем и потребностей.-0-